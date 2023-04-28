Компания Chery официально объявила, что предпродажа флагманского кроссовера Tiggo 9 начнется 29 апреля. Стартовая цена автомобиля в Китае составляет 23 100 долларов, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Chery Tiggo 9 - первый автомобиль на совершенно новой платформе Mars. Chery заявила, что супергибридная платформа Mars - самая передовая и ведущая платформа компании для гибридных и топливных автомобилей новой эры. Она будет использоваться в течение следующих пяти лет.

Позиционируемый как среднеразмерный внедорожник с габаритами 4820 х 1930 х 1699 мм и колесной базой 2820 мм, Chery Tiggo 9 будет предлагаться в 5- и 7-местной компоновках. Кузов имеет двухцветную окраску, популярные скрытые дверные ручки и "парящую" крышу. Автомобиль поставлен на 20-дюймовые колеса.

Он получил новую решетку радиатора, украшенную вертикальными хромированными полосами. Логотип Chery, встроенный посередине, может подсвечиваться. Появились новые фары и задние фонари, которые соединены полоской с надписью Chery .

На приборной панели расположены 12,3-дюймовая ЖК-панель приборов и 12,3-дюймовый центральный экран, сердцем системы является Qualcomm Snapdragon 8155. Кондиционер имеет три дефлектора под центральным экраном управления. На консоли есть площадка для беспроводной зарядки, селектор режимов движения и кнопки для различных функций. Старшая версия получит обогрев рулевого колеса, проекционный дисплей, аудиосистему Sony с 12 динамиками и мониторинг усталости водителя.

Сиденья обтянуты кожей. Передние сиденья можно регулировать с помощью электроники и поддерживают обогрев и вентиляцию. Кроме того, сиденье переднего пассажира имеет подставку для ног и поддерживает функцию массажа.