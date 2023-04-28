BMW 5-й серии 2024 впервые показали без камуфляжа

До презентации обновленного BMW 5-й серии 2024 модельного осталось всего несколько недель, но фотография автомобиля без камуфляжа уже появилась в Сети, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Автомобиль получит новый кузов, на котором не хватает характерных линий, присущих сегодняшнему седану. Он получит новые дверные ручки. Сзади видны другие фонари.

BMW уже подтвердила, что автомобиль будет предлагаться с двигателями внутреннего сгорания, а также с подключаемыми гибридными силовыми агрегатами. Также будет как минимум два полностью электрических варианта, поскольку автопроизводитель ранее объявил о планах по выпуску i5 eDrive40 и i5 M60 xDrive.

Кроме того, BMW подтвердила, что автомобиль будет оснащен системой Vertical Dynamics Management девятого поколения, которая использует "скорость вращения колес, угол поворота рулевого колеса, скорость рыскания и ускорение для создания идеальной демпфирующей силы". Теперь BMW отдает предпочтение "физическому расчету данных о текущих условиях вождения", и это обещает обеспечить "четко определенное управление кузовом и точную реакцию подвески в любой дорожной ситуации".

Модель также будет предлагаться с системой адаптивной подвески Adaptive Suspension Professional. Это обещает помочь автомобилю достичь уровня комфорта при езде 7-й серии, а также маневренности 3-й серии.

5-я серия получит значительные улучшения, и одним из основных моментов является Highway Assistant, который позволяет управлять автомобилем без помощи рук на скорости до 130 км/ч. Камера следит за водителем, чтобы убедиться, что он обращает внимание на дорогу впереди, а система оснащена функцией автоматической смены полосы движения, которой можно "управлять с помощью глаз".

Обновленный BMW 5-й серии дебютирует 24 мая, а производство начнется этим летом. Запуск ожидается в октябре.