Skoda столкнулась с тяжелым выбором
Skoda заявила, что ей придется прекратить выпуск Fabia в 2025 году, через четыре года после дебюта текущего поколения, когда должны вступить в силу нормы выбросов Евро-7, поскольку необходимые модификации сделали бы автомобиль слишком дорогим, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.
В интервью Autocar генеральный директор Skoda Клаус Зеллмер признал, что с введением Евро-7 Fabia не сможет оставаться доступным автомобилем. После недавнего повышения цен на автомобили Skoda Fabia стоит от 18 300 евро в Германии и от 18 600 фунтов стерлингов в Великобритании, оставаясь одной из самых доступных моделей в своем сегменте.
Цены на модели с двигателями внутреннего сгорания, которые должны соответствовать стандарту Евро-7, могут увеличиться на целых 5000 евро. При цене более 23 000 евро Fabia уже не будет такой привлекательной моделью. Поэтому Skoda не видит смысла продолжать продавать Fabia после 2025 года.
Правила Евро-7 вступят в силу с июля 2025 года для всех новых автомобилей и легких коммерческих автомобилей. Они требуют на 35% меньше выбросов NOx и на 13% меньше твердых частиц по сравнению с действующими нормами Евро-6, а также добавление электронных катализаторов с электрическим подогревом и бортовой диагностической системы, которая будет постоянно контролировать выбросы.
Автопроизводители борются за то, чтобы отложить это изменение, которое сильно ударит по доступному сегменту.
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