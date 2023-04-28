Skoda столкнулась с тяжелым выбором

Skoda заявила, что ей придется прекратить выпуск Fabia в 2025 году, через четыре года после дебюта текущего поколения, когда должны вступить в силу нормы выбросов Евро-7, поскольку необходимые модификации сделали бы автомобиль слишком дорогим, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

В интервью Autocar генеральный директор Skoda Клаус Зеллмер признал, что с введением Евро-7 Fabia не сможет оставаться доступным автомобилем. После недавнего повышения цен на автомобили Skoda Fabia стоит от 18 300 евро в Германии и от 18 600 фунтов стерлингов в Великобритании, оставаясь одной из самых доступных моделей в своем сегменте.