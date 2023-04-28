Эти три машины запросто проезжают более 390 тыс. км

Автомобили Toyota часто возглавляют различные рейтинги надежности, и вот сейчас подоспел еще один. Американское издание Hot Cars решило составить топ-5 самых надежных японских авто, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Данные черпали из трех источников:

ISeeCars - рейтинги надежности, который рассчитываются на основе анализа более 12 миллионов автомобилей;

RepairPal - рейтинг надежности, который основывается на стоимости, частоте и степени сложности фактического ремонта;

Kelley Blue Book - интегральный рейтинг на основе большого количества параметров.

В итоге изучения всех рейтингов Hot Cars поставило на первое место Toyota Land Cruiser, он запросто способен проехать 450-500 тыс. км. Интересно, что Land Cruiser - довольно редкий внедорожник Toyota в США, там куда популярнее пикапы или более крупная модель Toyota Tundra. А с 2022 года Land Cruiser и вовсе не продается в США. Тем не менее, на первом месте именно эта модель.

Второе место за Prius - это надежная модель, способная запросто проехать 400 тыс. км без глобальных ремонтов, и к тому же сэкономить на топливе. Prius уже доказали свою надежность в различных таксопарках и сервисах вроде Uber.

Третье место за полноразмерным седаном Toyota Avalon - его сейчас активно поставляют в Россию по параллельному импорту. Эта модель способна проехать 395 тыс. км без поломок.

На четвертом месте первая и единственная "не Toyota" - это кроссовер Honda Pilot. Средний пробег этих внедорожников до возникновения каких-либо серьезных проблем составляет внушительные 380 тыс. км.

На пятом месте снова Toyota, и это уже хорошо знакомый россиянам седан Camry. Этот автомобиль в гибридной версии способен обеспечить в среднем 370 тыс. беспроблемных километров.