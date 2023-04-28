Самая загадочная и необъяснимая авария за всю историю автогонок произошла ровно 20 лет назад

20 лет назад, 1 мая 1994 года, произошла самая загадочная и необъяснимая авария за всю историю Формулы-1. Легендарный гонщик Айртон Сенна, находясь на пике карьеры, врезался в бетонные ограждения на скорости более 200 километров в час.

Как передает Day.Az со ссылкой на Autonews, медики сделали все от них зависящее, но легендарного спортсмена спасти не удалось: Сенна получил травмы, несовместимые с жизнью. В годовщину самого черного дня в истории автогонок, как его назвали журналисты, мы попытались воспроизвести события Гран-при Сан-Марино 20-летней давности.

28 апреля - Сенна прилетает в Италию

11:00 Адриана Галисто, подруга Сенны, собирает сумку возлюбленному. Вещей у Айртона не слишком много: гонщик не любил выделяться. Пара сменных футболок, белье и Библия - с таким набором Айртон отправлялся на большинство Гран-при.

13:00 Сенна выходит из дома, рядом с которым уже припарковано такси до аэропорта. Регулярными рейсами гонщик не летал из-за требований безопасности в команде Williams, за которую выступал. Вот и в этот раз Айртон воспользовался собственным восьмиместным самолетом British Aerospace HS125.



18:00 Самолет гонщика приземляется в итальянском городке Форли. Сенна прилетел в Италию раньше многих членов команды из-за того, что у него было несколько обязательств по рекламным контрактам. В Италии Сенна должен был присутствовать на премьере нового бренда, под которым выпускали велосипеды - Senna.



22:00 Сенна заселился в гостиницу Castello, в которой обычно останавливается McLaren. С этим отелем у него связаны самые яркие впечатления еще во времена его выступлений именно за McLaren.



29 апреля - Сенна на секунду быстрее соперников

01:30 Поужинав, гонщик отправляется в номер. Сенна, часто страдающий бессонницей, редко засыпал раньше двух часов ночи. Этот раз исключением не стал - заснул Айртон только в начале третьего.



09:00 Свободные заезды начинаются рано - уже в девять часов. Сенна смог показать лучший круг, почти на секунду опередив ближайшего преследователя.



13:04 Квалификационные заезды начинаются с первой аварии в черный уик-энд. Рубенс Баррикелло по необъяснимым причинам вылетает с трассы и врезается в ограждение. Пилот экстренно госпитализирован, а квалификация прервана. Сенна, едва узнав об аварии, решает покинуть автодром - гонщик направляется в больницу. Спустя несколько лет Барикелло еще не раз вспомнит тревожные глаза Айртона, когда тот увидел его под капельницей.21:00 Ужинают члены команды в полном молчании. Сенна, уткнувшись в бумажник, рассматривает фотографии возлюбленной - Адрианы Галисто.



30 апреля - первая жертва Гран-при



12:00 Вторая квалификационная сессия в самом разгаре. Сенна, которому удалось полностью переключиться на гонку и на время забыть о вчерашнем происшествии, улучшает результаты круг за кругом.



13:12 Автодром в Сан-Марино погрузился в тишину. В это поверить было невозможно: ровно через 24 часа на трассе происходит еще одна авария. На этот раз, с летальным исходом. Роланд Ратценбергер, разогнав болид практически до предельной скорости, врезался в ограждение.



13:20 Сенна до последнего не может поверить в то, что произошло. Он садится в машину безопасности и лично направляется к месту трагедии.



15:10 Квалификационные заезды возобновляются, но большинство гонщиков решают прекратить сессии. Сенна - в их числе.



1 мая - удар на скорости 209 км/ч

09:30 По инициативе Сенны состоялось собрание гонщиков. На нем пилоты договорились о создании рабочей группы по безопасности.



13:00 До основной гонки остается ровно час. Сенна, который умело выходил из трудных ситуаций, на этот раз, по признанию партнеров, спасовал. По его лицу было видно, что желания принимать участие в гонке у него абсолютно нет.



14:17 Спустя 17 минут после старта произошла третья авария. Та, которую назовут самой необъяснимой в истории Формулы-1. Проходя скоростной поворот, Сенна врезался в отбойник на скорости более 300 километров в час. Болид откинуло в сторону заграждений. В момент столкновения скорость составляла около 209 километров в час.



14:19 Гонка прервана. Кадры, на которых видно, как пилота достают из искореженного болида, облетели весь мир. Домработница в доме Сенны в Португалии потом будет вспоминать, как девушка пилота вскрикнула: "На самом деле, это хорошо. Наконец-то Айртон приедет домой раньше, чем обычно". Но уже через считанные минуты она поняла, насколько серьезно столкновение.



14:22 К месту аварии подъезжает профессор Сид Уоткинс - один из лучший врачей тех времен. У Сенны раздроблен череп, а из-под шлема, не переставая, сочится кровь. Консилиум врачей понимает: пилота уже не спасти.



14:25 Тем временем в паддоке Берни Экклстоун принимает решение, которое потом еще долго будут обсуждать на разных уровнях: Гран-при Сан-Марино будет возобновлено.



14:57 Спустя 40 минут после трагедии был дан рестарт. В той гонке победил Михаэль Шумахер, который позже признался, что это самая горькая победа в его жизни. "Ничего более кошмарного, чем в тот день, я не испытывал", - сказал спортсмен.



3 мая - первая версия гибели Сенны. В нее не верят

Первая версия произошедшего, которую стали активно обсуждать в печати, заключалась в ошибке пилота - потере управления. Однако спустя несколько дней во всем начали обвинять трассу в Имоле. Дело в том, что покрытие незадолго до гонки там было обновлено, и многие команды жаловались на плохое сцепление. Из-за этого часто снижали давление в шинах.



19 мая - появляется новая версия причины смерти Айрона Сенны

В качестве новой причины аварии стали рассматривать возможность прокола шин, который мог произойти из-за наезда на обломки от столкновения других болидов. Однако технические экспертизы это предположение не подтвердили.



Январь, 1995 год - объявлена официальная причина аварии

Через несколько месяцев после аварии была названа ее официальная причина. Сенна потерял управление над болидом из-за поломки рулевой колонки. Смертельные ранения гонщику нанес рычаг подвески, который после удара об отбойник отлетел прямо в шлем пилота.



Декабрь, 1997 год - обвиняемые оправданы. Конструктор болида Сенны построит еще 10 чемпионских машин

Суд оправдал бывшего главного конструктора Williams Эдриана Ньюи и официальных представителей автодрома в Имоле Федерико Бендинелли и Джорджио Погги в связи с отсутствием доказательств вины.С 1994 года на болидах Формулы 1, которые сконструирует Ньюи, различные пилоты еще 10 раз выиграют чемпионские титулы.