История со штурвалом для новых автомобилей Tesla продолжается. Еще в январе этого года автопроизводитель принял решение снова предложить обычное рулевое колесо для Model S и Model X, которое предлагали за 700 долларов. Теперь конфигуратор на веб-сайте Tesla предлагает штурвал уже как опцию за 250 долларов, которую можно заказать в новые автомобили, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Штурвал вызвал массу споров и вопросов о том, было ли его появление в новых машинах вообще законным. Критики и поклонники спорили о его безопасности, а также о том, насколько хорошо он работает в реальных условиях.

Самая забавная часть этой истории заключается в комментарии, оставленном генеральным директором Tesla Илоном Маском еще в июле 2021 года. Когда Маска прямо спросили в Twitter, есть ли шанс на возвращение привычного рулевого колеса в качестве опции, Маск ответил однозначно отрицательно.

В итоге обычный руль вернулся не как опция, а как часть стандартной комплектации, а люди, которым нравится штурвал, теперь должны будут доплачивать по 250 долларов за его установку.