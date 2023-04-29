Так выглядит BYD Destroyer 05 2023

Китайский производитель электромобилей BYD вчера, 28 апреля, представил BYD Destroyer 05 2023. Новый автомобиль представляет собой компактный седан и первую модель новой серии BYD Warship, линейки электромобилей и гибридов PHEV, ориентированных на более молодую аудиторию, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Как и другие модели, недавно выпущенные BYD , цена новой версии Destroyer 05 была снижена по сравнению с предшественникам (на 3 000 долларов). Это результат ценовых войн в Китае, где каждый автопроизводитель снижает цены, чтобы продать больше моделей. Новый Destroyer 05 предлагается в пяти комплектациях по цене от 14 700 до 21 500 долларов.

Дебютировав на автосалоне в Гуанчжоу в 2021 году, оригинальный Destroyer 05 был запущен в марте 2022 года, он был основан на BYD Qin Plus DM-i. Destroyer 05 2023 имеет обтекаемую форму седана-купе с большими вертикальными воздухозаборниками. При размерах 4780 х 1837 х 1495 мм он имеет колесную базу 2718 мм.

BYD Destroyer 05 оснащен гибридной системой EHS DM-i от BYD. Обе версии оснащены 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 180 л.с. и 197 л.с. соответственно. Самая маленькая батарея обеспечивает чисто электрический запас хода 55 км, в то время как более крупная позволяет проехать до 120 км на электричестве.

BYD Destroyer 05 отличается низким расходом топлива 3,8 литра на 100 км и запасом хода более 1200 км при полном баке топлива и полной зарядке аккумулятора. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7,3 секунды. Старшая модель поддерживает быструю зарядку постоянного тока мощностью 17 кВт.

Все модели в стандартной комплектации оснащены интеллектуальной системой DiLink, которая поддерживает такие функции, как голосовое взаимодействие, караоке и обновления по воздуху. Водители также получат функцию дистанционного управления с помощью Apple Watch или iPhone. В оснащение входит поворотный 12,8-дюймовый экран. Топовая комплектация имеет функцию обогрева передних сидений.