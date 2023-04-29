Опасно ли заправлять автомобиль до полного бака

Утверждения об опасности заправки автомобиля "до полного" - всего лишь миф. Как передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня, в идеале бак должен быть залит полностью, считает автомобильный эксперт Егор Васильев.

"Как минимум это гарантирует вам возможность преодоления большего расстояния без остановки на АЗС. Кроме того, полный бак существенно облегчает работу топливного оборудования вашего авто. Практически пропадает риск завоздушивания топливного насоса. А это значит, что уменьшается износ дорогостоящего топливного оборудования. Да и у мотора не возникает проблем с топливоподачей, поэтому его ресурс расходуется в более щадящем режиме", - объяснил Егор Васильев.

Какие-либо проблемы, по словам эксперта, могут возникать только на неисправном автомобиле. Например, выливающееся наружу топливо говорит о недостаточной герметичности пробки бензобака, но даже в таком случае вероятность возгорания (если не брать в расчет возможные противоправные действия третьих лиц) ничтожно мала, подчеркнул специалист.

"У исправного авто таких сложностей быть не должно. Так что заливайте бак "до полного" и радуйтесь жизни", - добавил Егор Васильев.

При этом эксперт признал, что в некоторых ситуациях заправляться "до полного" все же не стоит. Не нужно этого делать, к примеру, тогда, когда пришлось заехать на незнакомую АЗС с сомнительным качеством топлива либо же если вместо 95-го бензина на заправке есть только 92-й.

"В этом случае лучше всего налить его ровно столько, чтобы вам удалось добраться до АЗС, где есть топливо нужного типа и качества", - заключил Егор Васильев.