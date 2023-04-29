Готовимся к дальнему путешествию на автомобиле правильно

Отправляясь в дальнюю дорогу, автомобилисту следует заранее продумать маршрут, проработать план пересменок с другим водителем и не забыть взять с собой минимальный набор необходимых вещей, включая аптечку. Как передает Day.Az, об этом рассказал iReactor автоэксперт Петр Баканов.

Первое, с чего, по его словам, начинается любая поездка - это аналитика и подготовительная работа, в ходе которой нужно еще раз ознакомиться с расстоянием, различными точками на пути (кафе, гостиницы и пр.) и приметить места для возможных остановок.

Водителю же главное не доводить себя до серьезной усталости, отметил эксперт. Отличным вариантом сохранять бодрость, по его мнению, будет пересменка с другим водителем, которую лучше делать каждые четыре часа или раз в 300-400 километров.

"Если едете нон-стопом, то в машине нужно четко соблюдать режим отдыха и работы: пока один едет - другой спит, а не болтает или бодрствует, понимая, что ему потом подменять и садиться за руль. Водитель должен быть в хорошем состоянии", - объяснил Петр Баканов.

При появлении симптомов усталости и сонливости желательно съехать на обочину и поспать хотя бы 15 минут, отметил специалист. При этом "заглушить" усталость, по словам Баканова, можно по-разному: плотно поесть, погрызть семечки, погулять на улице, размяться, поговорить с кем-нибудь или снять обувь, нажимая на педали голыми ногами.

Кроме того, эксперт посоветовал обязательно взять с собой в путешествие минимальный набор автомобилиста с инструментами, индивидуально собранную аптечку, тросы, шаклы (такелажные стропы), провода для "прикуривания" аккумулятора, портативное пусковое устройство для него же, а также видеорегистратор и лопатку-мультитул.

"Желательно иметь при себе универсальный набор инструментов с пассатижами, молоточком, самыми распространенными гаечными ключами. Канистру с минимальным запасом топлива на 10 литров, чтобы дотянуть спокойно до заправки. На большинстве малолитражек это позволит гарантированно проехать 100 километров", - заключил Петр Баканов.