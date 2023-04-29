Самый большой пикап в мире

Просто попробуйте закрыть глаза и представить автомобиль для повседневной езды по делам в три раза больше, чем Toyota Land Cruiser, почти вдвое шире, чем Mercedes-Benz G-Класса, а по количеству дверей превышающий любой современный кроссовер. К этому остается только добавить ощущения за рулем как на пробнике БелАЗа и вполне банальный по документам кузов пикап. Неудивительно, что этот монстр по имени International 7500 был создан в США, где на нем хотя бы можно было заехать на заправку. В Европе у такого гиганта нет шансов даже выехать со двора.

Как передает Day.Az со ссылкой motor.ru, конкретно эта машина после Америки так и кочевала по миру, пока не осела в Арабских Эмиратах и теперь меняет очередного владельца. Но каждый раз при продаже ее цена совершенно не меняется: за этот International по-прежнему хотят полмиллиона долларов. Благо нам сегодня выкладывать эти деньги не придется - вы совершенно бесплатно можете посмотреть, что значит владеть шестидверным, семитонным и девятилитровым пикапом, у которого может подниматься кузов, как у самосвала. А заодно прочувствовать ощущения от этой машины на ходу... Достаточно просто посмотреть это видео.