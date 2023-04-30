Представлен бюджетный седан Changan Yidong Plus

В Китае продаются бюджетники вроде Kia Rio, но там и своих бюджетников хватает. Вот типичный пример - Changan Yidong Plus 2023. При цене 93 900 юаней (13,5 тыс. долларов) это яркий представитель бюджетного класса. Но при этом тут габариты как у Toyota Corolla, и двигатель не уступающий по мощности, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Интересно, что Changan Yidong Plus 2023 представлен на домашнем рынке лишь одной версией Premium c максимальным оснащением. Тут и мультируль, и бесключевой доступ, и люк в крыше, и два экрана с диагональю 10,25 дюйма. А еще клавиши на передней панели с "рояльным лаком".

Габариты составляют 4730 х 1820 х 1505 мм, колесная база - 2700 мм. Под капотом установлен 1,6-литровый турбомотор мощностью 160 л.с., работает он в связке с 7-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями. Заявленный расход топлива - 6,4 л на 100 км.