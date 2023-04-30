Первый в истории минивэн Lexus преобразился и стал глобальным - ФОТО
Компания Lexus представила новый роскошный минивэн LM. Премьера "совершенной новой версии" модели состоялась на Шанхайском автосалоне, причем отныне LM носит статус глобального автомобиля - он будет продаваться не только в Китае, но также дебютирует на европейском рынке. Там он появится уже в этом году, и будет доступен с гибридной силовой установкой мощностью 250 лошадиных сил и полным приводом, передает Day.Az со ссылкой на Motor.
В самой компании LM именую просто "новым", не уточняя, идет ли речь о втором поколении относительно свежей модели или о рестайлинге. Так или иначе, изменения оказались весьма масштабными: был пересмотрен экстерьер, включая дизайн средних и боковых стоек, а также передней и задней оптики. Радиаторная решетка теперь по-модному безрамочная, с узором из шестигранников, а сплошной задний фонарь поменял форму, как и спойлер на корме.
Новый LM, в отличие от предыдущей модели, базируется на платформе GA-K, и он прочнее предшественника: жесткость на кручении возросла на 50 процентов за счет установки новых распорок, а стойки усилили. Доработки затронули также подвеску (она у минивэн адаптивная) и тормозную систему - в Lexus отмечают, что инженерам удалось соблюсти баланс хорошей динамики и плавной комфортной езды. При этом динамические характеристики пока не приводятся.
Помимо плагин-гибридной версии с установкой на базе 2,5-литрового мотора, которая заявлена для Европы, у нового Lexus LM будет и неподзаряжаемая модификация с бензоэлектрической установкой с двигателем объемом 2,4 литра - ее предложат в Китае.
Особое внимание уделили салону. В Европе Lexus LM будет предлагаться в двух исполнениях - с четырьмя и семью посадочными местами. В первом случае на заднем ряду установлены два раздельных кресла повышенного комфорта, а на перегородке между водителем и пассажирами установлен 48-дюймовый широкоформатный HD-монитор (у предшественника его диагональ составляла 26 дюймов). Для этой VIP-версии предусмотрены мини-холодильник, отдельная консоль управления функциями автомобиля, расположенная между сиденьями, функция массажа, выдвижные подножки и две беспроводные зарядки.
Семиместный LM оформлен попроще: для пассажиров сзади предложен экран мультимедийной системы диагональю 14 дюймов, которым можно управлять независимо от центрального дисплея на передней панели. В числе оборудования упоминаются камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе движения.
География продаж нового Lexus LM охватит 60 стран - помимо европейского и китайского рынков, минивэн будет продаваться и в Японии. В КНР продажи могут начаться уже летом, а до Европы и Великобритании новинка доберется осенью.
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