Первый в истории минивэн Lexus преобразился и стал глобальным

Компания Lexus представила новый роскошный минивэн LM. Премьера "совершенной новой версии" модели состоялась на Шанхайском автосалоне, причем отныне LM носит статус глобального автомобиля - он будет продаваться не только в Китае, но также дебютирует на европейском рынке. Там он появится уже в этом году, и будет доступен с гибридной силовой установкой мощностью 250 лошадиных сил и полным приводом, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В самой компании LM именую просто "новым", не уточняя, идет ли речь о втором поколении относительно свежей модели или о рестайлинге. Так или иначе, изменения оказались весьма масштабными: был пересмотрен экстерьер, включая дизайн средних и боковых стоек, а также передней и задней оптики. Радиаторная решетка теперь по-модному безрамочная, с узором из шестигранников, а сплошной задний фонарь поменял форму, как и спойлер на корме.