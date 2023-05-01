Стандартный Ford Mustang подготовили к гоночным трассам

Американская компания Roush Performance доработала Ford Mustang для гоночного трека. Ford Mustang можно использовать на гоночной трассе и в заводском варианте, но всё-таки модель для эксплуатации на автодроме требует определённой доработки. Именитое тюнинг-ателье Roush Performance представило своё видение трек-кара на базе культовой модели - исполнение TrakPak стало, как заявляет компания, воплощением 25-летнего опыта американских специалистов в доработке автомобилей с голубым овалом. Тюнинг доступен для всех версий Ford Mustang с любым мотором и коробкой передач.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, визуально модернизированный спорткар отличается новым аэродинамическим обвесом с развитым сплиттером, увеличенным спойлером, а также дополнительными воздухозаборниками в капоте и "жабрами" в крыльях. В салоне, как и на кузове, появляются шильдики TrakPak, а для модификации с механической коробкой передач предлагается фирменный селектор рычага.

Дополнить экстерьер в ателье предлагают также 20-дюймовыми колёсами, которые в сочетании с шинами Continental ExtremeContact Sport призваны улучшить управляемость автомобиля. Однако максимального эффекта от новых дисков и шин можно добиться только с перенастроенной мастерами Roush Performance адаптивной подвеской MagneRide.

Других технических доработок нет, если не считать активную выхлопную систему с клапаном с электронным управлением - с помощью переключателя в салоне или приложения для iPhone можно выбирать режимы звучания Touring, Sport, Track и Custom. Несмотря на скромный набор изменений, пакет деталей от американского тюнера обойдётся во внушительные 20,5 тысяч долларов.