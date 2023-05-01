Представлен заниженный Duster CarPoint Yellow Edition

Компания CarPoint представила специальную версию внедорожника Duster, которая получила название CarPoint Yellow Edition, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Автомобиль получил набор пятиспицевых 20-дюймовых легкосплавных дисков черного цвета с желтыми вставками и широкие низкопрофильные шины, которые ограничивают возможности Duster на бездорожье, как и значительно заниженная подвеска. Очевидно, что такая версия предназначена для использования на хороших дорогах.

Внедорожник имеет жёлтую окраску с чёрными акцентами. Кроме того, Duster CarPoint Yellow Edition оснащен передней дугой, подножками по бокам и кастомными выхлопными трубами сзади. Черная решетка радиатора получила новую эмблему Dacia. Дополнительные функции включают сцепное устройство для прицепа (фиксированное или съемное), комплект 16-дюймовых легкосплавных дисков, обутых в зимние шины, или всесезонные шины на стандартных 20-дюймовых дисках.

Внутри появились фирменные накладки на пороги из нержавеющей стали и велюровые коврики. Специальное издание создано на основе версии Prestige, который в стандартной комплектации поставляется с 8-дюймовой информационно-развлекательной системой Media Nav, камерами, климат-контролем, подогревом сидений, круиз-контролем.

Автомобиль получил 150-сильный двигатель и полный привод, а также шестиступенчатую механическую коробку переключения передач. Цена в Германии составляет 33 990 евро.