Блогер провел интересный эксперимент с Tesla

Речь идет о Tesla Model 3 Performance, которую он купил несколько месяцев назад за 34 000 долларов с доставкой. На самом деле он купил несколько затопленных Tesla на общую сумму 60 000 долларов, при этом Model 3 была единственной, которая могла двигаться своим ходом.

Как передает Day.Az ixbt.com, блогеру нравится скорость машины, поэтому он решил посмотреть, на сколько он сможет уменьшить массу машины, чтобы сделать ее как можно быстрее. Первым делом убрали обшивку багажника, причем не только крышки, но и всего грузового отсека. Также сняли крышки переднего и заднего багажников.

Следующим пунктом были двери. Он начал с задней части. Убедившись, что машина по-прежнему ехала без задних дверей, он перешел к передним. Автомобиль по-прежнему продолжает ездить.

По оценке Carscoops, блогеру удалось снизить массу автомобиля на величину от 230 до 320 кг. В дальнейшем он планирует убрать сиденья.