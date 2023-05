Geely снизила цены на четыре кроссовера

Geely пересмотрела цены на четыре кроссовера линейки Lynk & Co, продающиеся в Китае. Все автомобили подешевели, но подешевели по-разному. Так, например, стоимость Lynk & Co 01 EM-P, Lynk & Co 05 EM-P и Lynk & Co 06 Remix PHEV снижена на 580 долларов. Бензиновые версии флагмана Lynk & Co 09 стали доступнее на 1160 долларов, а его топовый вариант - Lynk & Co 09 EM-P Voyage Edition - подешевел сразу на 2315 долларов, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Но это еще не все: покупателей Lynk & Co 09 EM-P Voyage Edition ждет еще ряд бонусов. Например, запас хода на чистом электричестве (это подзаряжаемый гибрид) увеличен со 150 до 160 км, срок гарантии на автомобиль увеличен с 5 до 10 лет, а еще на 5 лет предлагается совершенно бесплатно мобильный трафик (например, для того чтобы раздавать интернет в салоне по Wi-Fi).

Напомним, Lynk & Co 09 представлен двумя версиями: бензиновой и гибридной. Интересно, что бензиновая по факту тоже гибридная, только это "мягкий" гибрид с 48-вольтовым стартер-генератором. Мощность 2,0-литрового турбомотора составляет 254 л.с., он работает в паре с 8-ступенчатым "автоматом", а привод - полный. Силовая установка подключаемого гибрида, тоже включающая в себя 2,0-литровый турбомотор, имеет совокупную мощность 520 л.с.