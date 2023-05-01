Какое топливо может «убить» двигатель автомобиля

Заправка автомобиля непредназначенным для него топливом может привести к проблемам с двигателем и сокращению ресурса силового агрегата. Доцент кафедры "Наземные транспортные средства" Московского политехнического университета Анатолий Фиронов в беседе с изданием "Прайм" рассказал, какой бензин максимально опасен для автомобиля, передает Day.Az.

Прежде всего, эксперт отметил, что бензин более низких сортов (например, АИ-76) вовсе не является менее качественным, чем высокооктановый, а просто рассчитан на другие условия работы и определенные типы двигателей.

Использование низкооктанового топлива в непредназначенных для этого моторах чревато возникновением детонации в цилиндрах (режим быстрого горения, при котором по веществу распространяется ударная волна), которая может сократить их ресурс, пояснил собеседник.

Говоря о присадках, Фиронов напомнил, что, вопреки расхожему мнению, низкооктановый бензин не наносит особого ущерба экологии. Скорее, наоборот, ведь в его составе содержится меньшее количество присадок (антидетонаторы, антиокислители, ингибиторы коррозии и пр.), которые часто используют "нечистые на руку" АЗС.

В долгосрочной перспективе, по словам эксперта, такое топливо (даже с правильным октановым числом) может создать отложения в двигателе, что впоследствии выльется в неполадки в его работе и сокращение общего срока службы агрегата. Поэтому непроверенных заправок, где топливо стоит дешевле, чем на других, лучше избегать, резюмировал специалист.