General Motors показал салон нового флагманского седана Buick LaCrosse

Принадлежащая General Motors марка Buick готовит к выходу флагманский седан Buick LaCrosse четвертого поколения. Первые фотографии интерьера новинки опубликовало китайское подразделение концерна, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Судя по снимкам, "четвертый" Buick LaCrosse получит роскошный интерьер в духе Mercedes-Benz с парящей консолью, четырехспицевым рулевым колесом и разделенным на две части гигантским дисплеем спереди.

С точки зрения технического оснащения Buick LaCrosse четвертого поколения серьезно не изменится. Седан будет построен на переднеприводной платформе с поперечным расположением двигателя, который будет доступен в 1,5- и 2,0-литровом исполнениях на 179 и 230 "лошадей" соответственно.

Новый Buick LaCrosse будет ориентирован на китайский рынок и вряд ли когда-либо появится за пределами Поднебесной. Точные сроки выхода новинки пока неизвестны.