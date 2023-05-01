Компактные электромобили резко подешевеют

Цены на компактные электрокары в Северной Америке и Европе снизятся до уровня обычных машин с ДВС уже к 2025 году.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на прогноз международного энергетического агентства (International Energy Agency, IEA).

Популярность электромобилей будет только расти, уверены в агентстве. Этому в числе прочего будут способствовать субсидии на их покупку в США, а также растущие объемы производства "зеленого" автотранспорта в Китае.

По данным IEA, на Китай сегодня приходится примерно половина мирового производства электрических и гибридных машин. Более того, около 60% электромобилей в 2022 году были проданы именно там.

Ожидается, что в 2023 году мировые продажи электромобилей вырастут на 35%, до 14 млн единиц, а рыночная доля машин с электрической силовой установкой с 2020 года увеличится более чем в четыре раза: с 4% до 18%.