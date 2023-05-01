Азербайджан и Узбекистан планируют экспортировать совместно произведенные автомобили

Автомобили производства совместного предприятия Азербайджана и Узбекистана, наряду с реализацией на внутреннем рынке, планируется отправлять на экспорт.

Об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов в ходе церемонии закладки фундамента совместного автомобильного производства Азербайджана и Узбекистана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Замминистра напомнил, что в ходе визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан был подписан ряд соглашений.

"В том числе было подписано соглашение о сотрудничестве в области промышленности. Как следствие, мы сегодня достигли первой успешной цели по развитию двусторонних отношений между Азербайджаном и Узбекистаном. Считаю, что этот проект укрепит экономику не только Азербайджана, но и создаст благоприятный климат для региона в целом", - сказал он.

Мамедов также сообщил, что создание завода обеспечит дополнительные 1 200 рабочих мест.

"В рамках этого проекта, после его запуска, ожидается производство в год 30 тысяч автомобилей. Реализацию этих автомобилей планируется осуществлять как на внутреннем рынке Азербайджана, так и на внешних рынках", - сказал он.

Совместный автомобильный завод Азербайджана и Узбекистана ожидается запустить в мае 2025 года. Инвестиционная стоимость завода составит 88 миллионов манатов. На заводе, который разместится на территории в 16 гектаров в Гаджигабульском промышленном квартале, будут созданы 1200 новых рабочих мест. Мощности завода составят 30 тысяч автомобилей в год. На предприятии будут использованы технологии таких стран, как США, Италия, Китай, Корея и Узбекистан. На предприятии ожидается производство таких марок автомобиля Chevrolet, как Cobalt, Malibu, Tracker и Equinox.

Отметим, что Гаджигабульский промышленный квартал был создан указом Президента Азербайджанской Республики в 2017 году. Его территория составляет 60 гектаров, создано порядка 500 рабочих мест, а сумма инвестиций превышает 51 миллион манатов. Число резидентов промквартала составляет 13.