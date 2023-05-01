В Азербайджане подорожали старые автомобили

Решение, связанное с ввозом на территорию Азербайджана легковых автомобилей, возраст которых превышает 10 лет, вступило в силу с 29 апреля.

Как сказал Trend в понедельник эксперт в области транспорта Эльдениз Джафар, цены в стране на легковые автомобили, возраст которых превышает 10 лет, уже возросли, передает Day.Az.

"Мы прогнозировали, что эти автомобили вырастут в цене после 15 мая. Но подорожание произошло гораздо быстрее. Есть факторы, которые ускоряют этот рост. Одна из причин заключается в том, что компании, осуществляющие автомобильные перевозки из грузинского порта Поти в нашу страну, повысили цены в пределах 50%. Это обстоятельство привело к росту цен на старые автомобили, импортируемые в нашу страну", - сказал он.

По данным лиц, занимающихся продажей автомобилей, автомобили, возраст которых превышает 10 лет, подорожали на 5-10%. Продавцы заявили, что в ближайшие месяцы цена вырастет еще больше.

Эксперт-экономист Эйюб Керимли сказал, что повышение цен на эти легковые автомобили неизбежно.

Он добавил, что 80% автомобилей в стране старше 10 лет и принятое Кабмином решение окажет положительное влияние на обновление автопарка, будут завозиться экологически чистые автомобили.

Отметим, что решением премьер-министра Али Асадова от 29 марта, был ограничен ввоз на территорию Азербайджанской Республики легковых автомобилей, возраст которых на момент выпуска завода превышает 10 лет (за исключением раритетных легковых автомобилей и легковых автомобилей, временно ввезенных на таможенную территорию). Данное решение вступило в силу через 30 (тридцать) дней со дня его опубликования.