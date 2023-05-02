Так выглядит Honda Accord нового поколения

Новое поколение Honda Accord будет официально представлено в этом месяце, однако автомобили уже появились у официальных дилеров в Китае, поэтому мы располагаем фотографиями и подробностями.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, шестиугольная передняя решетка воздухозаборника и декор в виде сетки переходит в тонкие и узнаваемые фары. На переднем бампере также присутствует дополнительная решетка в нижней части.

Разъём для зарядки гибридной версии расположен на крыле со стороны водителя. Габариты автомобиля составляют 4980 х 1860 х 1450 мм, а колесная база равна 2830 мм. Сзади видны новые фонари, которые почти соединены между собой светодиодной полосой, разрываемой значком Honda.

Внутри расположен 12,3-дюймовый парящий центральный экран управления, который является самым большим экраном в истории Honda. Кроме того, автомобиль получил новейшую версию системы Honda Connect 4.0, которая будет поддерживать подключение мобильных телефонов через Apple CarPlay и Android Auto, а также обновления по воздуху. Есть несколько фирменных помощников и систем безопасности в комплексе Honda Sensing 360, аудиосистема Bose с 12 динамиками и 10,2-дюймовая ЖК-панель приборов.

Бензиновая версия будет оснащена двигателем 1,5Т с максимальной мощностью 192 л.с. и максимальным крутящим моментом 260 Нм, а также бесступенчатым вариатором. Подключаемая гибридная версия состоит из двигателя 2,0 л мощностью 148 л.с. и электромотора, которые вместе выдают 207 л.с. и максимальный крутящий момент 335 Нм. Емкость аккумулятора составляет 17,7 кВт•ч, запас хода на чистом электричестве может достигать 82 км, а расход топлива составляет 4,88 л/100 км.