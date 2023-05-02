Toyota признала фальсификацию результатов некоторых краш-тестов

Toyota и её дочерняя компания, Daihatsu, признали факт фальсификации результатов некоторых краш-тестов, о чём мы уже сообщали вчера. Сотрудники концерна усилили автомобили, чтобы они лучше показали себя, однако в серийных моделях используется другая конструкция, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

"Поскольку эта проблема возникла с легковым автомобилем Toyota, мы считаем, что она не ограничивается Daihatsu. Мы начнём с проведения подробного расследования и тщательного сбора фактов, чтобы понять ситуацию, определить истинную причину и усердно работать над предотвращением. Мы также будем своевременно информировать общественность о фактах, которые узнаем в ходе наших расследований", - сказал председатель Toyota Акио Тойода.

Также уточняется, что речь идёт о моделях Toyota Yaris Ativ, Perodua Axia, Toyota Agya и о неизвестном автомобиле. Компания Daihatsu занималась разработкой этих автомобилей и тестированием их безопасности.

Во время краш-тестов на боковой удар у этих автомобилей использовались альтернативные панели дверей, которые снижали риск травм при срабатывании боковых подушек. В серийных автомобилях применяются другие панели дверей.

В заявлении Daihatsu говорится о продаже 88 123 таких автомобилей в Таиланде, Мексике, Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратах, Кувейте, Катаре, Бахрейне и Омане. Toyota Agya поступит в продажу до июня 2023 года, поэтому пока ни одна из них не попала к владельцам.

Вышеупомянутые автомобили пройдут повторное тестирование в присутствии инспекционных и сертификационных органов.