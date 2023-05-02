Ford Bronco обещает стать более привлекательным

Ford Bronco, возможно, всё ещё отстаёт от Jeep Wrangler в гонке продаж, но модель набирает обороты и вскоре станет ещё более привлекательной с выпуском новых версий, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Данные о продажах за первый квартал этого года показывают, что Ford удалось продать 32 430 экземпляров Bronco в Соединённых Штатах. Это на 37,6% больше, чем в первом квартале 2022 года. Для сравнения: Jeep продал 37 971 экземпляр Wrangler в первом квартале 2023 года, при этом продажи снизились на 17%. Если эта тенденция сохранится, Bronco может вскоре начать продаваться лучше, чем Wrangler.

Вице-президент Ford по развитию производства и качеству Джим Баумбик заявил, что в компании разрабатываются дополнительные варианты Bronco в духе Everglades, Raptor и Heritage. Все они ориентированы на разных клиентов: "И это только начало. У нас есть ещё масса разработок".

Джим Баумбик добавил, что Ford стремится использовать спрос на Bronco и производить множество различных версий, отвечающих требованиям клиентов.