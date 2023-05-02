Как Kia увеличила дальность хода EV9

Компания Kia рассказала, что новый электрический кроссовер Kia EV9 получит не только эффектный дизайн, инновационный интерьер и технологичную трансмиссию, но и самые современные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Одной из ключевых особенностей Kia EV9 стало то, что он оснащён специальным тепловым насосом, который собирает отработанное тепло от электрических двигателей и системы силовой электроники и использует его для обогрева салона. Это снижает потребление энергии и помогает увеличить дальность хода, поскольку для обогрева салона требуется меньше электроэнергии.

Kia EV9 оснащён двумя независимыми системами климат-контроля, которые создают отдельные зоны для водителя, переднего пассажира и задних пассажиров. Kia также установила сиденья с вентиляцией и подогревом в стандартной комплектации как на первом ряду, так и на втором.

Новые разработки коснулись и кондиционера. Kia заявляет об использовании системы продувки, которая сводит к минимуму накопление конденсата на испарителе. Эта система может определить, использовался ли кондиционер в течение длительного периода времени, и если да, то она будет использовать воздух для осушения скопившейся воды.

Все системы HVAC EV9 управляются через новейшую панель климат-контроля Kia с новым и улучшенным пользовательским интерфейсом, который позволяет владельцам видеть все настройки климата и легко управлять ими.