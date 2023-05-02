Porsche Panamera 2024 впервые показали внутри и снаружи - ФОТО
Издание Autohome опубликовало собственные шпионские снимки салона автомобиля Porsche Panamera 2024, который должен быть представлен только в конце этого года. При этом анонс могут отложить до первой половины следующего года, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.
Фотографии подтверждают, что в тестовом автомобиле используется полноценная ЖК-панель приборов вместо механического тахометра и ЖК-экранов с обеих сторон, как у текущей модели. Независимый механический тахометр текущей модели ценят многие поклонники, однако полноценный ЖК-дисплей может отображать больше информации.
Также на фото видна вся центральная консоль. Мы видим несколько кнопок и шайбу для переключения режимов движения. Также есть небольшие изменения в конструкции воздуховодов. Предположительно, перед передним пассажиром также может появиться отдельный дисплей.
Ранее Autohome опубликовал шпионские фотографии с зимнего теста Panamera следующего поколения, которые демонстрируют изменения в фарах, задних фонарях и нижней части корпуса.
Информации о мощности Panamera следующего поколения пока нет, но предполагается, что новый автомобиль получит современные электрифицированные версии.
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