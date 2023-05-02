Стремительно дешевеют бюджетные автомобили в Китае

Усиление конкуренции на китайском автомобильном рынке привело к тому, что цены на машины в Поднебесной реально начали снижаться. Причем "ценопад" коснулся не только моделей среднего и высокого ценового сегмента, но и знакомых нам "бюджетников", передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Например, Kia Rio, известная китайцам как Kia Huanchi или Kia K2, в двух версиях с мотором 1.4 и "автоматом" подешевела на 1150 долларов и теперь стоит от 8500 до 9100 долларов.

Родственный для Rio седан Solaris, также представленный под именами Accent и Yuena Verna, подешевел еще сильнее - на 2460 долларов. Снижение цен в его случае затронуло все четыре комплектации (две с "механикой" и две с вариатором), которые теперь предлагаются за 8100 - 11 550 долларов.

Доступнее, как отмечает IXBT.com, стал и местный хэтчбек Volkswagen Polo, доступный китайцам в 11-ти комплектациях с единственным 1,5-литровым 113-сильным "атмосферником" и механической либо автоматической трансмиссией. После того как каждая из них подешевела на 2600 долларов, цены на модель снизились до 10 550 долларов в базовой и до 15 500 долларов в топовой версии.

Впрочем, это еще не все. Китайский "ценопад" также коснулся еще нескольких моделей бюджетного сегмента - например, Honda Fit (подешевел на 1560 долларов), Toyota Vios FS (на 2600 долларов) и Toyota Yaris L (на 2900 долларов).