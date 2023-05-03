Подешевел кроссовер Ford Mustang Mach-E

Ford снизила стоимость своего популярного электрического кроссовера Mustang Mach-E в США. Это уже второе снижение цены автомобиля с начала текущего года, но сейчас оно сопровождается улучшением характеристик, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Не все версии подешевели одинаково. Больше всего - на 4 тыс. долларов - стали доступнее топовые версии Premium RWD Standard Range, Premium AWD Standard RangeGT и GT AWD Extended Range. Их стоимость снизилась до 47, 50 и 60 тыс. долларов соответственно. Базовые версии Select RWD Standard Range и Select AWD Standard Range подешевели на 3 тыс. долларов (до 43 и 46 тыс. долларов соответственно), а версия California Route 1 AWD Extended Range подешевела на 1 тыс. долларов - до 57 тыс. долларов.

Одновременно версии Standard Range обзавелись новой тяговой аккумуляторной батареей - литий-железо-фосфатной (LFP). Она позволила увеличить запас хода заднеприводных версий до 402 км, полноприводных - до 364 км. Более того, с новой тяговой батареей полноприводные Mustang Mach-E немного прибавили в мощности и стали заряжаться чуть быстрее.

Вместе с тем Ford подняла стоимость автопилота BlueCruise 1.2 на 200 долларов - до 2100 долларов. Эта цена уже включает в себя подписку на 3 года.