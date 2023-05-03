Глава Mercedes-Benz о вероятности ухода компании из Китая

Глава Mercedes-Benz Ола Каллениус подчеркнул важность китайского рынка не только для немецкого производителя автомобилей, но и для автомобильного рынка в целом в большом интервью Bild, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Его спросили о том, как нынешняя политическая обстановка может повлиять на продвижение бренда. По словам Каллениуса, уйти из Китая было бы очень сложно, если бы он вторгся на Тайвань, хотя Mercedes-Benz и многие другие бренды покинули Россию из-за ситуации в Украине.

"Основные игроки мировой экономики, Европа, США и Китай, настолько тесно переплетены, что отделение от Китая не имеет смысла, - сказал он, отвечая на вопрос о возможном нападении Китая на Тайвань. - Речь идет о взаимовыгодных условиях роста и защиты климата, а не о конкуренции друг с другом. Мы не наивны. Конечно, мы видим политические разногласия и напряженность между Китаем и Тайванем. Здесь мы должны стать более устойчивыми и более независимыми от отдельных стран, например, когда речь идет о литиевых батареях. Но выход из Китая - это иллюзия, да и нежелательная".

Каллениус добавил, что "было бы немыслимо почти для всей немецкой промышленности, если бы Mercedes-Benz когда-либо прекратил свою деятельность в Китае".

Китай является чрезвычайно важным рынком для Mercedes-Benz: в прошлом году на его долю пришлось 37% от общего объема продаж бренда и 18% доходов. Каллениус отметил, что есть некоторые области, в которых китайские производители автомобилей имеют преимущество перед некоторыми из старых немецких автопроизводителей.

Например, что там сделано хорошо, так это информационно-развлекательная. Развлекательная электроника в автомобилях до сих пор не играла самой важной роли для немецких клиентов. С другой стороны, китайские клиенты придают этому большое значение. Пример: караоке в машине. Поэтому они также могут петь караоке в длинной версии нового E-Класса.

Глава Mercedes-Benz также оспорил утверждение о том, что немецкие производители могут проигрывать китайским конкурентам.

"До сих пор в Китае электрическая мобильность развивалась за счет недорогих небольших автомобилей и городских автомобилей. Более 90 процентов продаж приходится на электромобили стоимостью менее 40 000 евро. Мы даже не конкурируем в этом сегменте. Мы также не хотим ввязываться в ценовую войну на оптовом рынке. Клиенты Mercedes ожидают чего-то особенного. В целом нам удалось увеличить продажи полностью электрических моделей в Китае более чем на 150 процентов в 2022 году", - сказал Каллениус.