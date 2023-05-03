BYD YangWang U8 показали вживую

Издание CarNewsChina опубликовало видеоролик, который демонстрирует восемь внедорожников BYD YangWang U8 стоимостью по 160 тыс. долларов, на автовозе в Китае. Предварительные продажи автомобиля стартовали 18 апреля, а поставки начнутся в сентябре.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, видео было снято в Чанше, недалеко от завода BYD в Шэньчжэне, где производится Yangwang U8. Источник сообщает, что машины отправлены для внедорожных испытаний.

Кроме того, 1 мая BYD провела пресс-конференцию на окраине Дуньхуана, небольшого городка в пустыне Гоби, примерно в 300 км от Монголии. Автомобиль выполнил танковый разворот на 360 градусов, что показано на видео.

Напомним, каждый из четырёх двигателей предлагает мощность 325 л.с. и 320 Нм крутящего момента. Водителю Yangwang U8 будут доступны различные режимы вождения, в том числе "лёд и снег", "песок", "спущенная шина" для продолжения движения со скоростью до 120 км/ч, "разворот на месте" и "режим плавания". Автомобиль сможет разогнаться с 0 до 100 км/ч за 3 секунды.

BYD Yangwang U8 получил высококачественную систему регулируемой подвески, запас хода 1000 км, время зарядки от 30 до 80% за 18 минут.

Автомобиль будет конкурировать с Mercedes EQG и Hummer EV в Китае.