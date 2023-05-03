Роскошный Genesis G80 нового поколения впервые показали вживую

Genesis готовит обновлённую версию роскошного седана G80, которую засняли в южнокорейском подземном гараже. При этом автомобиль сильно закамуфлирован.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, несмотря на это, видны различные изменения в дизайне. Спереди просматриваются новые светодиодные фары, немного тоньше, чем у нынешнего G80, и похожие на фары в концепте GV80 Coupe.

Помимо новых фар, также очевидно, что Genesis переработал переднюю часть и решётку радиатора. Задняя часть тоже будет обновлена, появятся другие фонари и задний бампер.

Как утверждает Woopa TV, Genesis может отказаться от цифровой приборной панели и отдельно стоящего информационно-развлекательного дисплея в пользу единого блока, вмещающего два дисплея, что быстро становится последней тенденцией в отрасли.

Вполне возможно, что в нынешние 2,5- и 3,5-литровый двигатели будут внесены незначительные изменения, чтобы увеличить мощность и, возможно, также улучшить топливную экономичность.