Новейший Audi A5 Avant поломался в ходе тестов

Грядущий автомобиль Audi A5 Avant тестировался на трассе Нюрбургринг, при этом он поломался, после чего его пришлось отбуксировать, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Непонятно, что произошло, однако автомобиль съехал на обочину, после чего за ним был отправлен эвакуатор, чтобы доставить автомобиль обратно в центр разработки Audi. В принципе, прототипы и служат для этого: чтобы выявлять проблемы перед началом серийного производства.

Этот Audi A5 Avant выполнен в кузове универсал. Он получил выхлопную систему с четырьмя трубами. Салон получит серьёзные изменения с двумя отдельно стоящими дисплеями, включая большой экран информационно-развлекательной системы. Также появятся минималистичный переключатель передач и новое рулевое колесо.

Универсал будет построен на платформе MLB Evo и оснащен 2,0-литровыми четырехцилиндровыми двигателями с турбонаддувом. Ожидается, что трансмиссия будет электрифицированой и оснащенный технологией мягкого гибрида.

Грядущий автомобиль Audi A5 Avant тестировался на трассе Нюрбургринг, при этом он поломался, после чего его пришлось отбуксировать.