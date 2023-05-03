Совершенно новые Tesla Roadster выставили на продажу

Три совершенно новых оригинальных автомобиля Tesla Roadster выставили на продажу. До этого они провели более 10 лет в грузовых контейнерах в Китае, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

В период с 2008 по 2011 год Tesla произвела всего чуть более 2000 оригинальных родстеров, что делает эту модель интересной для коллекционеров.

В 2010 году покупатель из Китая купил у Tesla три совершенно новых Tesla Roadster. Они были доставлены в китайский порт, но покупатель отказался от них. Они оставались в морских контейнерах, опломбированные, с нулевым пробегом, с 2010 года. Теперь их продаёт новый владелец.

Автомобили находятся в отличном состоянии, у них до сих пор сохранились заводские бумажные коврики. Любой автомобиль, который простоит 13 лет, может столкнуться с проблемами. С электромобилями основная проблема заключается в том, что его аккумуляторная батарея разряжается, при этом, возможно, она деградирует настолько, что ее нельзя будет зарядить обратно.

Gruber Motors пытается помочь продавцу найти покупателя на машины в текущем состоянии в Китае, но если продавец не объявится, машины отправят в США.

Три машины предлагают за 150 тыс. долларов, по-отдельности цена стартует с 70 тыс. долларов.