Представлен мощный Volkswagen Golf R 333 Limited Edition

Новая версия Volkswagen Golf R была представила производителем Volkswagen при помощи видеоролика, который мы предлагаем вашему вниманию в данной заметке.

Автомобиль получит название Volkswagen Golf R 333 Limited Edition и станет преемником Volkswagen Golf R 20 Years Edition, выпущенного в 2022 году. Volkswagen Golf R 333 Limited Edition получит силовую установку мощностью 333 л.с,передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Сarscoops пишет, что на самом деле модернизированный 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом будет выдавать мощность 329 л.с., как и у Golf R 20 Years Edition, однако в маркетинговых целях в название всё же вынесли другое число.

Видео-тизер показывает, что горячий хетчбэк будет окрашен в ярко-желтый цвет с несколькими синими акцентами, включая значки R, а также синие тормозные суппорты. На нижней части дверей будет черная полоса с номером 333, также автомобиль получит черные зеркала заднего вида, 19-дюймовые черные колеса и выхлопную систему Akrapovic. Это известная словенская компания по производству автомобильных и мотоциклетных выхлопных систем.

Пока неизвестно, будут ли предлагаться он в других цветах, но известно, что полноценная презентация машины состоится 31 мая.