Мировые автогиганты отчитались о преодолении последствий пандемии

Крупнейшие мировые автопроизводители рассказали о росте продаж и прибыли в первом квартале 2023 года, сообщает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ. Концернам наконец-то удалось преодолеть дефицит полупроводников и комплектующих.



К примеру, выручка Ford выросла на 20% (до $41,5 млрд), концерна Stellantis на 14% (до €47,2 млрд), а немецкого Porsche - на 18% (до €10,1 млрд). При этом Ford в первом квартале 2023 года смог стать самым продаваемым брендом в США.



Положительная динамика наблюдается и у General Motors, который сообщил о росте выручки на 11% (до $39,9 млрд), но снижении чистой прибыли на 17% (до $2,4 млрд, $2,21 в пересчете на акцию).

Toyota за прошедший финансовый год (который закончился 31 марта) смогла произвести 9,1 млн автомобилей, что является рекордным результатом для корпорации. Продажи машин за отчетный период составили 10,6 млн, из которых 8,5 млн были реализованы за пределами Японии. При этом только за март 2023 года компания смогла произвести более 1 млн машин.

