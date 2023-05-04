Огромный внедорожник Haval H5 засняли вживую

Китайский Минпром рассекретил внедорожник Haval H5 пару месяцев тому назад, тогда можно было впечатлиться габаритами этой модели: при длине 5190 мм и колесной базе 3140 мм Haval H5 гораздо крупнее Land Cruiser 300. А сейчас авто засветилось на китайских улицах вживую, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

В реальности Haval H5 выглядит даже больше, чем на ранее опубликованных снимках Минпрома, однако фото в профиль демонстрирует некоторую непропорциональность. Автомобиль в плане дизайна имеет сходство с Haval Dargo X, но уж очень отдаленное.

Салон решен в духе минимализма - тут небольшая цифровая приборная панель, не очень большой экран медиасистемы и минимум физических кнопок. Центральный тоннель - примерно как у Haval Cool Dog и H-Dog.

В Китае Haval H5 поступит в продажу в текущем году. Так как эта модель уже есть в базе Минпрома КНР, значит и разрешение на ее производство у Great Wall Motors тоже уже есть.