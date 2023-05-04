Совершенно новая Hyundai Creta 2024

В Сети появились первые фотографии прототипа обновлённого кроссовера Hyundai Creta, который получит рейстайлинг в стиле недавно представленного седана Verna, известного в других странах под названиями Solaris и Accent, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Спереди будет располагаться двухъярусная оптика. Дневные ходовые огни получат более сложный рисунок и растянутся на всю ширину капота. Фары будут выполнены в виде прямоугольника, получат две секции - дальнего и ближнего света, при этом они будут интегрированы в решётку радиатора.

Задняя часть Hyundai Creta должна получить клыкообразные фонари, изменённую пятую дверь, а также новый дизайн бампера.

На тестовом прототипе увидели камеры и датчики, которые говорят о расширении перечня систем помощи водителю. Предположительно, автомобиль получит 1,5-литровый 160-сильный мотор.

Запуск серийного производства Hyundai Creta ожидается в январе следующего года.