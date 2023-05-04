Так выглядит новые внедорожник и пикап Rexton 2023

Представлено обновленное семейство рамных внедорожников и пикапов SsangYong Rexton поколения Q200. Недавно SsangYong Motor переименовали в KG Mobility, а ее автомобили получили маркировку в названии KG, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Теперь новый внедорожник получил название KG Rexton Arena, двойные насадки на выхлопные трубы и 20-дюймовые колесные диски. В комплектации Black в черный цвет окрашены кузов, решетка радиатора, колесные диски.

Внутри появился экран диагональю 12,3 дюйма, физические кнопки климат-контроля заменили на сенсорный блок. Все версии получили 12,3-дюймовую цифровую панель приборов.

Пикап KG Rexton Khan получил больше изменений снаружи. Поменялись фары, включая противотуманные, решетка радиатора стала 8-угольной и увеличилась. Стандартная версия получила 17-дюймовые дискки. Также доступны 18- и 20-дюймовые варианты. В салоне также достаточно изменений.

Оба автомобиля оснащаются 202-сильным турбодизелем объёмом 2,2 л. В KG Rexton Arena установлен 8-ступенчатый "автомат", а пикап получил 6-ступенчатый. Привод является подключаемым полным, но пикап также доступен в заднеприводной версии.

В Южной Корее внедорожник и пикап стоят 30 000 и 26 200 долларов соответственно.