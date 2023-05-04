Французский Peugeot обновил субкомпактный кроссовер 2008, говорится в сообщении пресс-службы бренда. Машина изменилась внешне и получила доработанную техническую часть, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Кроссовер теперь имеет другую переднюю светотехнику, иную решетку радиатора и новый бампер. Сзади изменений меньше - поменялся только рисунок фонарей. Также появились новые колесные диски и черные корпуса зеркал заднего вида.

В салоне установлен 10-дюймовый экран мультимедийной системы, а в отделке используются новая ткань и обивка. В бюджетных комплектациях установлена аналоговая приборная панель, тогда как в топовых исполнениях ее заменяет виртуальная.

Техническая часть стандартных Peugeot 2008 не изменится. Машина по-прежнему будет комплектоваться двумя 3-цилиндровыми бензиновыми двигателями объемом 1,2 л и мощностью 100 или 130 л.с. Помимо них, предусмотрен 4-цилиндровый 1,5-литровый турбодизель мощностью 130 л.с. На выбор предусмотрены две коробки передач: шестиступенчатая механика и восьмиступенчатый "автомат".

В начале 2024 года Peugeot 2008 получит гибридную силовую установку с 48-вольтовым стартером-генератором. Однако самые заметные изменения в технической части произошли у электрической версии E-2008. Так, мощность электромотора увеличилась с 136 до 156 л.с., а емкость батареи - с 50 до 54 кВт·ч. Кроме того, помимо увеличения емкости батареи, в Peugeot E-2008 смогли уменьшить потребление энергии, благодаря чему запас хода на одной зарядке возрос с 345 до 406 км.

Peugeot 2008 второго поколения производится с 2019 года и считается самым популярным автомобилем марки. Всего на данный момент выпущено около 700 тыс. Peugeot 2008, а в 2021 году модель заняла первое место по продажам в сегменте кроссоверов B-класса в Европе.