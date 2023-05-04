Самые ненадежные автомобили

Антирейтинг самых ненадежных подержанных автомобилей возрастом от шести до 20 лет составили аналитики британского издания Whatcar.com совместно со страховой компанией MotorEasy. Для этого они провели масштабный опрос, в котором поучаствовали около 25 тыс. водителей, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Например, в рейтинге оказался немецкий кроссовер BMW X1. Основная жалоба владельцев - сбой в электронике. Также часть водителей обратили внимание на некорректную работу двигателя. Впрочем, как признаются сами автомобилисты, все эти неисправности не были серьезными и на их устранение в сервисе ушло меньше дня.

Также в список попал хорошо знакомый отечественным автомобилистам Hyundai Santa Fe. Авторы исследования советуют потенциальным клиентам серьезно подумать, прежде чем покупать этот автомобиль на вторичке. Дело в том, что 35% владельцев кроссоверов были вынуждены обратиться в сервисные центры из-за различных проблем с машиной. Чаще всего у машины ломалась коробка передач.