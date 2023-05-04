Видео кроссовера Jaecoo 7 впервые опубликовано в YouTube-канале Chery Motors Indonesia. Это является еще одним подтверждением того, что Jaecoo 7 станет глобальной экспортной моделью, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Кроссовер выполнен на базе Chery TJ-1. Он получил трехрядную головную оптику, оригинальную решетку радиатора, скрытые дверные ручки. Окрашенные в черный задние стойки создают эффект парящей крыши. В салоне у Jaecoo 7 будет цифровая приборная панель и медиасистема с вертикальным экраном. А под капотом разместится 1,6-литровый турбомотор мощностью 197 л.с., который будет работать в паре с 7-ступенчатым "роботом". В топовых версиях Jaecoo 7 привод будет полным.