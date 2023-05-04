Мужчина угнал на эвакуаторе Lamborghini за 12 млн с парковки в Москве

Сотрудникам московской полиции понадобилось всего несколько часов на то, чтобы найти Lamborghini Murcielago стоимостью более чем за 12 млн рублей, который угнали с охраняемой парковки. Предполагаемый преступник уже задержан, сообщили в МВД.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, как выяснили стражи порядка, злоумышленник предъявил охраннику стоянки поддельное свидетельство о регистрации автомобиля, после чего загрузил иномарку на эвакуатор и увез в неизвестном направлении. Предположительно, он хотел продать спорткар.

"Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции, уже через несколько часов автомобиль был найден на территории Московской области", - рассказали в ведомстве.

Вскоре полицейские вычислили и задержали предполагаемого угонщика в торговом центре на Хорошевском шоссе. Им оказался 28-летний приезжий.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Фигуранта заключили под стражу, а автомобиль вернули владельцу.