Мужчина угнал на эвакуаторе Lamborghini за 12 млн с парковки в Москве - ВИДЕО
Сотрудникам московской полиции понадобилось всего несколько часов на то, чтобы найти Lamborghini Murcielago стоимостью более чем за 12 млн рублей, который угнали с охраняемой парковки. Предполагаемый преступник уже задержан, сообщили в МВД.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, как выяснили стражи порядка, злоумышленник предъявил охраннику стоянки поддельное свидетельство о регистрации автомобиля, после чего загрузил иномарку на эвакуатор и увез в неизвестном направлении. Предположительно, он хотел продать спорткар.
"Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции, уже через несколько часов автомобиль был найден на территории Московской области", - рассказали в ведомстве.
Вскоре полицейские вычислили и задержали предполагаемого угонщика в торговом центре на Хорошевском шоссе. Им оказался 28-летний приезжий.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Фигуранта заключили под стражу, а автомобиль вернули владельцу.
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