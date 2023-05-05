Эксперты назвали самые ненадежные автомобили с пробегом

Британские эксперты назвали самые ненадежные автомобили на вторичном рынке. Исследование провели журналисты издания Whatcar.com совместно со страховой компанией MotorEasy. Всего в масштабном опросе приняли участие 25 тысяч респондентов, которым задали ряд вопросов насчет автомобилей в возрасте от шести до 20 лет. На основании самых частых жалоб водителей эксперты составили список проблемных автомобилей с пробегом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, так, в список ненадежных автомобилей попал Hyundai Santa Fe. Сразу 35 процентов опрошенных владельцев этой модели сказали, что им слишком часто приходится ездить в сервисы. Чаще всего из строя выходит коробка передач.

Также в списке оказался кроссовер Nissan X-Trail. Несмотря на репутацию довольно надежного автомобиля, почти половина владельцев сталкивались с огромным числом поломок, в числе которых дефекты тормозов, электрики, аккумулятора и коробки передач.

В рейтинге оказалась еще одна модель японского автопроизводителя - кроссовер Qashqai. Владельцы отметили, что чаще всего возникают проблемы с электроникой, кондиционером и аккумулятором. Причем владельцы дизельной версии гораздо реже сталкиваются с проблемами, нежели владельцы бензиновых кроссоверов.

Не обошелся рейтинг и без электрокаров, которые в списке самых ненадежных автомобилей представляет Tesla Model S. Сразу 64 процента владельцев столкнулись с неисправностями за два года эксплуатации. Больше всего претензий у них вызывала работа электроники, навигации, батареи и кондиционер.

В конце 2022 года специалисты другой британской компании, Warrantywise, провели исследование, в котором составили рейтинг самых проблемных машин после окончания заводской гарантии. Тогда самыми затратными стали Porsche и Land Rover.