Alfa Romeo собирается конкурировать с компанией Илона Маска

Компания Alfa Romeo готовится в ближайшие несколько лет полностью перейти на электромобили. В том числе компания намерена начать завоёвывать рынок Северной Америки, где на рынке электромобилей доминирует Tesla, передает Day.Az со ссылкой на electrek.

Самый быстрорастущий автомобиль премиум-класса в США - Tesla - надирает всем задницы. Мы считаем себя отличными от других. Мы просто не хотим сливаться с остальными. Мы не BMW... Наши клиенты говорят нам, что покупают Alfa, потому что "она не такая"

Рынок США Alfa Romeo начнёт покорять с 2025 года, когда в линейке компании появится электрический автомобиль, созданный специально для Северной Америки. А в 2027 году выйдет крупный электрический кроссовер, которые так ценятся на оговариваемом рынке.

Само собой, пока никаких подробностей относительно машин нет, но Alfa Romeo входит в концерн Stellantis, поэтому, вероятно, новинки итальянского бренда будут родственниками многих других машин концерна.

О большом кроссовере Alfa Rome говорит, что такие особенности, как внутренний размер, характеристики, подстаканники, технология и прочее будут идеально подходить для потребителей из Северной Америки. На США будет приходиться 70% продаж этого нового кроссовера.

Рынок США для Alfa Romeo не будет чем-то новым, но, к примеру, в прошлом году там компания продала менее 13 000 авто.