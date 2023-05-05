Обновленный Chery Tiggo 5x представили в Китае

Кроссовер Chery Tiggo 5x обновился в Китае, передает Day.Az со ссылкой на Китайские Автомобили.

Дизайн машины изменился незначительно, а в интерьере стали доступны новые цвета, включая комбинацию синего и бежевого.

Основное нововведение - новый мотор. В линейке теперь есть атмосферный полуторалитровый двигатель SQRG4G15 мощностью 120 л.с. с крутящим моментом 148 Нм. Такой двигатель может агрегатироваться либо пятиступеньчатой механикой, либо вариатором. Динамика машины с таким мотором не объявлена, но рассчитывать на многое не приходится.

Полуторалитровый турбированный SQRE4T15C не изменился, сохранив свои 156 л.с. и 230 Нм крутящего момента. С ним в паре может работать только вариатор.

Комплектаций у кроссовера будет пять. В самой базовой в Китае авто будет стоить всего 10 100 долларов. Топовая обойдётся в 13 900 долларов.