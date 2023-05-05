Новые изображения доступного кроссовера Baojun Yep

Совместное предприятие GM SGMW официально сообщало о том, что ранее анонсированный полностью электрический кроссовер Baojun Yep появится в продаже в конце июня по цене около 14 400 и будет доступен в пяти цветах кузова, передает Day.Az со ссылкой на CarNewsChina.

Автомобиль можно будет купить в цветах Sunrise (оранжевый), Morning (зеленый), Облако (белый), Неон (розовый) и Глубокий космос (черный). Белая, черная, оранжевая и розовая модели оснащены красными передними тормозными суппортами, а зеленая модель оснащена суппортами того же цвета, что и ее кузов.

Это компактный 3-дверный 4-местный автомобиль с размерами 3381 х 1685 х 1721 мм, колёсной базой 2110 мм и снаряжённой массой 1006 кг. Автомобиль на 0,6 метра короче Suzuki Jimmy, габариты которого равны 3985 х 1645 х 1720 мм при колёсной базе 2250 мм.

Электромобиль оснащён одним электродвигателем, расположенным сзади, и может развивать максимальную выходную мощность 68 л.с. и генерировать максимальный крутящий момент 140 Нм. Максимальная скорость - 100 км/ч. Baojun Yep оснащён литий-железо-фосфатной батареей (LFP), которая позволяет обеспечить запас хода в 303 километра по циклу CLTC. Также в разработке находится версия с двумя двигателями и полным приводом, которая будет представлена позже в этом году.

В салоне Baojun Yep располагаются единый блок, объединяющий цифровую приборную панель и центральный экран управления, и рулевое колесо с кнопками управления круиз-контролем и другими функциями.

Он будет оснащен довольно большим экраном на задней двери для отображения время, смайлики, значки, текст предупреждения и другую информацию для участников дорожного движения.