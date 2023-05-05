Tesla начала использовать новейшие аккумуляторные батареи

Немецкий завод Tesla в Брунхайде, недалеко от Берлина, начал производство кроссовера Model Y с литий-железо-фосфатными аккумуляторными батареями BYD Blade. Ранее Tesla выпускала электромобили с АКБ от CATL и LG для Китая и Европы и аккумуляторными батареями Panasonic для Северной Америки, передает Day.Az со ссылкой на CarNewsChina.

Согласно Teslamag.de , модель начального уровня Model Y с задним привод будет оснащена батареями BYD, а импортированная Model 3 китайского производства будет оснащена батареей LFP от CATL. CATL и BYD занимают первое и второе место на мировом рынке производителей аккумуляторов соответственно.

В начале 2022 года появились сообщения, указывающие на то, что Tesla разместила официальный заказ в FinDreams Battery, производственном подразделении BYD, на АКБ Blade, которые будут использоваться в 204 000 автомобилей ежегодно. В июне прошлого года вице-президент BYD Лиан Юбо заявил в интервью CGTN, что BYD скоро поставит батареи Tesla.

Согласно нескольким источникам, знакомым с этим вопросом, BYD ещё в прошлом году начала поставлять аккумуляторы BYD Blade на завод Tesla в Германия. Он стал первой гигафабрикой (Gigafactory), использующей батареи BYD.