Представлен комплект колёс Tesla за $6000

Компания Tesla представила новый комплект колёс и шин для Tesla Model S Plaid, который должен обеспечить изначально обещанную невероятную максимальную скорость.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, набор включает четыре диска с резиной: два передних с резиной 285/35R20 Goodyear Supercar 3R и два задних 305/30R20 Goodyear Supercar 3R, которые доступны за 6000 долларов на официальном сайте.

Набор совместим с автомобилями Model S Plaid, выпущенными с 2021. Шины Goodyear Supercar 3R не рекомендуется использовать зимой, при температуре ниже 5 °С, а также в условиях снега/льда.

Когда Tesla впервые анонсировала Model S Plaid, автопроизводитель пообещал максимальную скорость 322 км/ч. Однако владельцы и обозреватели смогли выжать из него только 262 км/ч. В прошлом году Tesla выпустила обновление Track Mode для Model S Plaid, которое увеличило максимальную скорость до 282 км/ч.

Оказалось, что ограничивающим фактором были тормоза. Tesla не хотела разрешать разгон до более высокой скорость, чтобы автомобиль мог безопасности остановиться. В прошлом году Tesla начала предлагать модернизировать тормоза с помощью углеродно-керамического комплекта за 20 000 долларов, но компания пока не ставит их на Model S Plaid.

Прошлым летом Tesla Model S Plaid впервые разогналась более 300 км/ч после того, как владелец взломал ПО, убрав ограничение скорости, чтобы удалить ограничение скорости Tesla. Он смог установить рекорд в 348 км/ч. Казалось, что можно разогнаться и больше, но испытателям хватило места для разгона и торможения, несмотря на то, что они модернизировали тормоза.