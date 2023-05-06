Новейший Hyundai Exter рассекретили на живых фото

Пока неизвестно, когда состоится официальная премьера новейшего кроссовера Hyundai Exter, но в Сети уже появились его фото, полностью раскрывающие дизайн. В отличие от компактного кроссовера Hyundai Bayon, тут дизайн более брутальный, чем-то напоминающий Kia Soul прошлого поколения, передает Day.Az со ссылкой на Российскую газету.

Светотехника выполнена в привычной манере Hyundai - она двухъярусная. Задние фонари схожи с фонарями Hyundai i10 Grand Nios, который делится с Exter платформой.

После ухода из России Hyundai начала больше внимания уделять Индии - в этой стране и дебютирует Exter: производство начнется в июле, продажи - в конце лета. Ожидается, что в базе у Exter будет атмосферный мотор объемом 1,2 л мощностью 83 л.с., а в топовой версии будет литровый турбомотор. Не исключено и появление электрической версии.