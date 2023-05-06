«Вечный» автомобиль представили в Германии

Германский стартап e.Volution представил концептуальный кроссовер Space. У него ряд особенностей, из которых самая интересная - заявленный срок службы в 50 лет!, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Внешне e.Volution Space напоминает российский кроссовер E-Neva

Правда, каждые пять лет автомобилю придется проходить капитальный ремонт. В ходе него, например, будут менять тяговую батарею. Однако ее не будут утилизировать: батарея еще 20 лет сможет прослужить в качестве стационарного накопителя энергии солнечных систем.

Вторая особенность Space отражена в его названии. Во-первых, автомобиль сделан так, чтобы внутри было максимально просторно. Во-вторых, Space предложат в двух вариантах: коротком длиной 4,1 м и длинном 4,9 м. На самом деле автомобиль преподносится как гибрид кроссовера и минивэна. И если первый пятидверный вариант, рассчитанный на пятерых человек, близок к кроссоверу, то второй вариант - семидверный и рассчитанный на восьмерых - уже явно более близок к минивэну.

40 кВт·ч (такова емкость тяговой батареи) - это совсем немного для современного электромобиля. Так, например, запас хода на чистом электричестве составляет всего 150 км. Но для Space предложат увеличитель хода - двигатель внутреннего сгорания небольшого объема. В таком случае запас хода увеличивается до 750 км. Также для увеличения автономности предложат солнечные панели на крыше. На передней и задней осях планируется устанавливать одинаковые электромоторы мощностью 190 л.с.

Салон e.Volution Space будет выполнен из экологически чистых материалов, а по прошествии 50 лет эксплуатации автомобиль может быть утилизирован практически на 100%.

Производство e.Volution планируют начать в 2025 году, ближе к тому времени объявят цены.